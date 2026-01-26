La UIL FPL intende nuovamente richiamare l’attenzione dell’Azienda sulle gravi e persistenti criticità che interessano le ambulanze del servizio 118, già più volte formalmente segnalate e che, ad oggi, risultano prive di riscontro e di interventi concreti.

“Lo stato di avanzata usura e, in numerosi casi, di evidente fatiscenza dei mezzi attualmente in dotazione continua a determinare condizioni operative non più compatibili con i requisiti minimi di sicurezza, efficienza e affidabilità richiesti a un servizio di emergenza territoriale. I frequenti guasti e i conseguenti fermi tecnici espongono quotidianamente a rischio sia il personale sanitario sia l’utenza, compromettendo la continuità e la qualità dell’assistenza erogata – spiega il sindacato – A tali criticità si aggiunge la persistente assenza, in alcune aree della Regione, di un servizio strutturato e continuativo di lavaggio e sanificazione delle ambulanze, con evidenti e inaccettabili ricadute sotto il profilo igienico-sanitario. Ulteriore elemento di forte preoccupazione è rappresentato dall’obsolescenza delle apparecchiature elettromedicali, in dotazione oramai dal 2009”.

“Il protrarsi di tale situazione configura un quadro di grave criticità che non può più essere tollerato, né sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, né sotto quello della garanzia di un servizio pubblico essenziale quale il sistema di emergenza territoriale – continua – A tal proposito la UIL FPL chiede un riscontro formale e tempestivo in merito allo stato di avanzamento delle procedure di acquisizione di nuovi mezzi di soccorso, all’aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature elettromedicali e alle misure immediate che l’Azienda intende adottare per il superamento delle criticità evidenziate”.

In assenza di risposte puntuali e di interventi concreti e immediati, l’organizzazione sindacale sarà costretta ad attivare ogni opportuna iniziativa e legale a tutela del personale e della qualità del servizio pubblico di emergenza.