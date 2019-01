Strepitoso il successo registrato dai judoca della New Kodokan di San Pietro al Tanagro che nel weekend sono stati impegnati a Lignano Sabbiadoro nel Grand Prix Cadetti e Juniores valevole per l’assegnazione dei punti per la Ranking Nazionale.

Quella di Lignano rappresenta la Gara del circuito più impegnativa perché la posizione geografica consente la presenza di numerosi atleti stranieri e questo ha fatto sì che sabato e domenica fossero presenti oltre 1000 atleti nelle sole due classi.

Ottimo il 3° posto di Viki Amendola nella categoria 70 kg con 5 incontri disputati e altrettanto ottima la prova di Michele Botta che ha ottenuto il 7° posto nei 55 kg con 6 incontri disputati.

Seppure privi di medaglie brillanti nella competizione, hanno vinto almeno due incontri nei 3 o 4 disputati Pasquale Lupo (categoria 66 kg), Michelangelo Ottati (categoria 66 kg), Vincenzo Potenza (categoria 73 kg), Antonio Ferramosca (categoria 81 kg) e Antonio Cardiello (categoria 90 kg).

Soddisfazione è stata espressa dal Maestro Pietro Amendola per le brillanti prestazioni dei suoi atleti e per l’ennesimo roseo successo ottenuto a livello nazionale dalla squadra della New Kodokan.

– Chiara Di Miele –