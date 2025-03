Ieri mattina, presso la sala conferenze della Comunità Montana Vallo di Diano a Padula, si è tenuto un audit istituzionale con i vertici del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni, il Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e del Tanagro e il GAL Vallo di Diano.

Al centro del confronto l’analisi territoriale finalizzata alla stesura da parte della Comunità Montana Vallo di Diano, del Piano Strategico della SNAI in Regione Campania. Molto partecipata l’iniziativa e condivisa la visione di sviluppo che rappresenta l’idea guida che l’Ente montano vuole promuovere a partire dai bisogni espressi dall’area e dai punti di forza già presenti, facendo leva su tutte le “forze vive” istituzionali, di cittadinanza e imprenditoriali, valorizzando le esperienze in corso e aprendosi all’apporto di competenze esterne. In tale contesto, negli ultimi 30 giorni ha incontrato oltre 80 portatori di interessi.

Sostenere lo sviluppo del territorio e l’economia dei borghi, anche mediante il sostegno alle imprese, specie quelle artigianali e commerciali, che caratterizzano l’identità dei territori: è questo l’ambito d’azione preminente. Accompagnato però da un programma di azioni volte a migliorare la qualità della vita delle aree interne, contrastando le condizioni di disagio e vulnerabilità sociale.

Al termine del serrato confronto tra il presidente dell’Ente montano, Vittorio Esposito, il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, il presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, e la presidente del GAL, Angela D’Alto, con grande responsabilità, si è condiviso l’obiettivo di intraprendere un percorso nuovo finalizzato all’innesco di possibili sinergie e complementarità che portino ad una pianificazione concreta e reale del futuro prossimo del comprensorio Vallo di Diano.

L’idea strategica si basa sul concetto di superamento dell’identità di singoli favorendo una nuova coscienza di identità collettiva che annulli le distanze ideologiche e campanilistiche ancora presenti nel territorio.