La Comunità Montana Vallo di Diano annuncia la sua partecipazione alla terza edizione della fiera “Open Outdoor Experiences“, l’evento di riferimento per il Sud Italia dedicato alle attività all’aria aperta e al turismo outdoor, che si terrà presso l’ex Tabacchificio di Paestum dal 28 al 30 marzo.

Per valorizzare al meglio le risorse del territorio e offrire visibilità ai suoi operatori, la Comunità Montana Vallo di Diano ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse con l’obiettivo di selezionare Comuni e operatori che rappresentino l’eccellenza dell’offerta outdoor del Vallo di Diano, per partecipare allo stand della Destinazione Turistica Vallo di Diano.

“L’avviso pubblico nasce dalla volontà di creare una rappresentanza coesa e di alta qualità del Vallo di Diano alla fiera – spiega l’assessore al Turismo Antonio Pagliarulo – Lo spazio espositivo a nostra disposizione è limitato, pertanto dobbiamo operare una selezione per garantire che lo stand rifletta al meglio la diversità e la ricchezza delle nostre proposte outdoor. La fiera è un’occasione strategica per attrarre nuovi visitatori e promuovere un turismo sostenibile e consapevole. Inoltre, tengo a sottolineare che la Comunità Montana sta completando l’installazione della segnaletica del ‘Cammino del Negro’, un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel rendere il territorio sempre più accessibile e attrattivo per gli amanti del trekking e delle attività all’aria aperta“.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista venerdì 21 marzo alle ore 14.

“La Giunta della Comunità Montana Vallo di Diano crede fortemente nel potenziale del turismo outdoor – prosegue Pagliarulo – come volano di sviluppo per il nostro territorio e la fiera ‘Open Outdoor Experiences’ rappresenta un’occasione imperdibile per presentare al pubblico le nostre ricchezze naturali, i sentieri, i cammini e le innumerevoli attività che il Vallo di Diano ha da offrire”.

All’interno del ricco programma della fiera, la Comunità Montana e il GAL Vallo di Diano saranno protagonisti di un incontro, venerdì 28 marzo, dedicato alla presentazione della proficua collaborazione nella valorizzazione dei cammini e dei sentieri del territorio. Il Presidente Esposito sottolinea: “Racconteremo come la sinergia tra enti stia dando frutti importanti nella creazione di prodotti turistici esperienziali, sostenibili e che valorizzino appieno il nostro paesaggio”.

La partecipazione alla fiera “Open Outdoor Experiences” si inserisce in una strategia più ampia di promozione del territorio, volta a posizionare il Vallo di Diano come destinazione di riferimento per gli amanti della natura e delle attività outdoor.

Per consultare l’avviso pubblico e scaricare il modulo di domanda è possibile visitare l’albo pretorio della Comunità Montana Vallo di Diano.