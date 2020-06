Stranieri aggrediscono l’equipaggio dell’Humanitas a Salerno. Esposito (Lega):”Sono disgustato”

Un gruppo di cittadini stranieri, presumibilmente di origine africana, ha aggredito stamattina l’equipaggio dell’Humanitas sul lungomare di Salerno.

“Esprimo la mia totale solidarietà all’autista aggredito – commenta amareggiato Nicholas Esposito, coordinatore provinciale Lega-Salvini Premier – Sono disgustato. L’ambulanza era intervenuta per soccorrere un uomo di colore che aveva accusato un malore. Quindi era lì per aiutarli”.

Il gruppo ha cominciato ad inveire ed uno di loro ha sferrato un pugno all’autista, minacciandolo di più gravi conseguenze se non avesse provveduto all’immediato trasporto in ospedale del loro amico. L’equipaggio, sentendosi minacciato ed in pericolo, ha poi provveduto a trasportare il paziente al “Ruggi”.

“Inaccettabile, un gesto vile e incomprensibile – continua Esposito – io rimango basito da certi atteggiamenti selvaggi che non hanno alcuna spiegazione. Questo è il clima che si respira in città. Senza regole, senza rispetto, viviamo col terrore che certi delinquenti, perché questo sono, possano fare tutto ciò che vogliono, restando impuniti. Piena solidarietà all’autista e a tutto l’equipaggio dell’Humanitas ai quali va il mio grazie per tutto ciò che quotidianamente fanno per la comunità. Appena torneremo al Governo, ci riprenderemo in mano le nostre città e torneremo ad essere padroni a casa nostra”.

– Chiara Di Miele –