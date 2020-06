Manifestazione testimoni di giustizia. Associazione Internazionale Joe Petrosino:”Lo Stato non li dimentichi”

L’Associazione Internazionale Joe Petrosino e il Comune di Padula esprimono vicinanza alla manifestazione che si terrà domani, mercoledì 10 giugno, a Roma che intende sollecitare il Ministro Lamorgese e il Viceministro Crimi affinché si intervenga, così come previsto dalle leggi vigenti, su lavoro e sicurezza in favore di quanti si sono opposti alle mafie.

“Siamo vicini a tutti coloro che manifesteranno domani – fanno sapere dall’Associazione presieduta da Vincenzo Lamanna –. Luigi Coppola, che abbiamo premiato a Padula riconoscendo il suo impegno, sta portando avanti una battaglia importante affinchè lo Stato non dimentichi chi ha denunciato la criminalità e ha difficoltà a portare avanti una vita normale e che, in molti casi, non ha più neppure la scorta”.

– Chiara Di Miele –