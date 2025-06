Partiti e associazioni di Lauria promuovono il sit-in “In piazza per la pace, il disarmo e per un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente”.

L’appuntamento è previsto per domani, sabato 21 giugno, alle ore 19:00, in Largo Plebiscito a Lauria: qui si terrà un sit-in per la pace a Gaza, grazie a una rete di associazioni, movimenti e forze politiche locali e nazionali.

L’iniziativa nasce dalla profonda esigenza di promuovere la pace e il disarmo e per chiedere con forza un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente, con particolare riferimento alla drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza. “In un momento in cui i conflitti si intensificano e le vittime civili aumentano, sentiamo il dovere morale e civile di far sentire la nostra voce” fanno sapere gli organizzatori.

Durante il sit-in sarà disponibile un microfono aperto, a disposizione di chiunque voglia condividere riflessioni, testimonianze o semplicemente esprimere il proprio sostegno alla causa della pace.

L’evento è promosso e sostenuto da numerose realtà del territorio, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, CGIL, ANPI – Sezione Lauria Valle del Noce, ARCI Lauria, Legambiente Lauria, Coordinamento per la Pace Lauria e Valle del Noce, Striker Collective, Associazione VENTI, Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata, Libera Lagonegrese.