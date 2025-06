Il mondo della ricerca e della scienza a lutto per la scomparsa all’età di 83 anni del fisico teorico di fama internazionale Francesco Guerra, originario di Buonabitacolo.

Il Professore Guerra, che si è spento ieri nella sua abitazione a Roma, ha insegnato dal 1968 al 1972, dopo avere lavorato come ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Napoli e poi all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nel 1972 è diventato professore all’Università di Salerno e nel 1974 si è trasferito in Francia all’Università Aix-Marseille per poi andare negli Stati Uniti.

E’ stato inoltre prorettore, consigliere di amministrazione e direttore dell’Istituto di Fisica dell’ateneo salernitano.

Nel 1979 ha iniziato l’insegnamento presso il dipartimento di Fisica teorica dell’Università Sapienza di Roma e ha diretto il dipartimento di Matematica e poi è diventato direttore del dipartimento di Fisica. E’ stato visiting professor a Princeton ed emerito all’Università di Roma La Sapienza.

Tanti i suoi contributi scientifici come quelli relativi alla teoria quantistica dei campi che unifica i principi della meccanica quantistica e della relatività speciale per descrivere le particelle elementari e le loro interazioni. Mentore e punto di riferimento per tanti, lo era anche per il premio Nobel per la Fisica nel 2021 Giorgio Parisi.

Il fisico era molto legato a Buonabitacolo, paese dei genitori, e ritornava ogni volta che ne aveva occasione. A tal proposito cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche dal sindaco Giancarlo Guercio, dall’Amministrazione comunale e da tutta la comunità.

Dopo i funerali, che saranno celebrati domani a Roma, la salma arriverà alle ore 14.30 nel cimitero comunale di Buonabitacolo dove il professore ha chiesto di essere sepolto.