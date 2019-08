Stop al Termovalorizzatore di Acerra,individuati siti di stoccaggio. Cirielli:”Saranno nuove discariche”

“Presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa contro la decisione dell’apertura di nuove discariche, che si desume saranno abusive visto che vengono chiamate subdolamente siti”.

Lo annuncia il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli alla luce del nuovo Piano-Rifiuti redatto dalla Regione Campania in accordo con la Città Metropolitana di Napoli, le quattro Province e i Comuni in vista della chiusura del termovalorizzatore di Acerra dall’1 settembre al 12 ottobre.

“Chiederemo al Ministro di far verificare al Noe dei Carabinieri la legalità di questa ennesima truffa politica di De Luca che pregiudicherà gravemente l’ambiente e la salute dei cittadini campani. Spero – conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia – che la magistratura agisca parallelamente alla politica per salvaguardare la sicurezza dei cittadini”.

Ricordiamo che si è tenuta ieri mattina a Napoli la conferenza dei servizi per definire il piano per affrontare la chiusura per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra. Al centro dell’incontro l‘individuazione dei siti di stoccaggio dove verranno spostati i rifiuti accumulati durante la chiusura di settembre e che saranno poi smaltiti nei mesi successivi. L’incontro si è concluso con l‘approvazione di un piano per fare fronte al fabbisogno complessivo di 82mila tonnellate di frazione secca. 42.000 tonnellate saranno trasferite in depositi temporanei per non più di 90 giorni. I siti individuati sono Casalduni, Caivano, San Tammaro e Polla.

– Chiara Di Miele –

