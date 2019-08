Da Sapri in viaggio verso le Eolie. Il 30 agosto parte il primo collegamento via mare dal porto

Un traghetto per le Isole Eolie in partenza dal Porto di Sapri. Tutto ciò sarà possibile a partire da venerdì 30 agosto quando prenderà il via il primo collegamento tra Sapri e l’arcipelago siciliano.

“Finalmente il primo test – annuncia il sindaco di Sapri, Antonio Gentile -. Così come comunicatomi da, Fabio Gentile, amministratore Alicost S.p.A., venerdì 30 agosto il primo collegamento Sapri-Isole Eolie“.

I collegamenti, infatti, saranno gestiti dalla Alicost spa e prevedono andata e ritorno da Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.

Si parte venerdì 30 agosto alle ore 17.00 dal Porto di Sapri e si rientra lunedì 2 settembre con partenza in mattinata dalle varie isole dell’arcipelago.

– Chiara Di Miele –