E’ stato eletto ieri sera dall’assemblea dei sindaci il nuovo Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Dopo una diatriba in seno al Partito Democratico, che si è spaccato sostenendo due diversi candidati, la maggioranza ha eletto il sindaco di Ascea Stefano Sansone. Il dissenso dei sindaci del Pd era sulla scelta tra Raffaele Mondelli e il primo cittadino di Ascea, dunque una parte dei democratici ha continuato a sostenere Sansone, mentre un’altra parte, insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha appoggiato il sindaco di Omignano Mondelli, al quale era stata proposta dai vertici salernitani del Pd la vicepresidenza.

I toni della seduta si sono così accesi che è stato necessario sospenderla per 15 minuti. Al rientro in aula le posizioni dei sindaci non sono cambiate, nonostante l’invito alla calma, tra gli altri, da parte della sindaca di Monte San Giacomo Angela D’Alto.

Non sono mancati altri momenti di tensione, come quello tra il delegato della Regione Campania Mastursi e il sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante. Questi attriti evidenziano una spaccatura dei democratici presenti sul territorio.

Con 59 voti Stefano Sansone è stato eletto Presidente, invece Mondelli ha conquistato 28 preferenze. Come Vicepresidente è stato nominato il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti, unico candidato.

“Mi impegnerò al massimo per portare avanti progetti e iniziative che valorizzino la nostra terra, tutelandone la bellezza e offrendo nuove opportunità alle comunità che ne fanno parte – ha commentato il neo eletto Presidente – Insieme possiamo fare grandi passi per il nostro futuro”.

Sansone succede al sindaco di Valle dell’Angelo Salvatore Iannuzzi.