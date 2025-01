I Vigili del Fuoco della provincia di Salerno incroceranno le braccia domani, 29 gennaio, e terranno uno sciopero dalle 9 alle 12 davanti alla Prefettura in piazza Amendola per protestare contro le gravi problematiche che continuano a colpire i lavoratori del Comando provinciale.

La decisione dello sciopero arriva dopo il fallimento del confronto con la dirigenza del Comando provinciale. Tra i temi che hanno portato alla mobilitazione figurano il mancato rispetto dei contratti nei confronti dei dipendenti, le pessime condizioni delle caserme e, non da ultimo, la carenza di attenzione e ascolto verso i lavoratori e i loro rappresentanti.

A sostegno della protesta saranno presenti il segretario generale regionale della Federazione Sicurezza Cisl, Antonio Iarocci, e il segretario generale nazionale della stessa Federazione, Massimo Vespia.

Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno, che parteciperà attivamente allo sciopero, ha dichiarato: “Non possiamo più tollerare questa situazione. I nostri Vigili del Fuoco meritano rispetto, attenzione e condizioni di lavoro adeguate. Parliamo di donne e uomini che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la sicurezza di tutti noi, che sono costretti a operare in caserme fatiscenti, senza che vengano ascoltate le loro legittime richieste”.

Antonio Iarocci, segretario generale regionale della Fns Cisl aggiunge: “Lo sciopero di domani non è solo una protesta, ma un grido d’aiuto per salvaguardare la dignità dei lavoratori e la sicurezza dei cittadini”.

L’evento rappresenta un momento cruciale per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente e chiedere soluzioni immediate. “La cittadinanza è invitata a sostenere questa importante battaglia per i diritti di chi ogni giorno ci protegge e per la sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico” conclude Cisl Salerno.