Si è tenuto ieri a Montesano Scalo, l’incontro del comitato civico “Nessun Dorma” a cui hanno preso parte diversi cittadini.

Al centro dell’incontro, ancora una volta, la vicenda stazione elettrica Terna che ha visto nei giorni scorsi un importante punto a favore della comunità di Montesano con la vittoria al TAR Lazio.

Il Tribunale Amministrativo ha dato ragione al comune termale in merito alla mancata presenza di Valutazione di Impatto Ambientale per l’opera di Tempa San Pietro/Pantanelle nella frazione Scalo. Sono stati annullati gli atti che riguardano il parere ambientale sull’opera Terna.

Un incontro di gioia e condivisione, quello vissuto ieri sera, dove tuttavia l’attenzione continua a rimanere alta. L’intero territorio, occorre ricordare, ha da sempre sostenuto che l’opera fosse pericolosa per la salute a causa delle onde elettromagnetiche.

Il Presidente del Comitato civico Teresa Rotella ha fornito durante la serata un excursus sull’intera vicenda che dura ormai da diversi anni sottolineando, infine, la necessità di mantenere alta la guardia. Vicenda, come sottolineato spesso durante la serata, che è stata portata avanti con le sole forze del Comune termale.

“Stento ancora a credere che siamo riusciti ad abbattere il settimo colosso europeo – il commento commosso del sindaco Rinaldi – una vittoria che arriva quando ormai tutte le speranze sembravano vane. Ad oggi Terna non ha nessuna proroga dei lavori che le sono stati annullati. Ora farò quanto di mia competenza per mettere definitivamente la parola ‘fine’ a questa vicenda. L’attenzione è alta e posso dire orgogliosamente che con questa sentenza, il Comune di Montesano sulla Marcellana è il primo colosso di una coscienza civile. Ora vi chiedo solo di continuare ad avere fiducia nel nostro lavoro”.

Presenti, tra gli altri, anche il capogruppo di opposizione Renivaldo Lagreca, alcuni consiglieri di maggioranza, i membri del Comitato che negli anni hanno seguito la vicenda ed il parroco don Donato Ciro Varuzza.

“Sono soddisfatto – il commento del consigliere Lagreca – ora il Consiglio comunale deve fare in modo che Terna vada via definitivamente e ripristini l’area. Siamo più sereni rispetto allo stillicidio continuo di provvedimenti dannosi per il nostro comune”.

