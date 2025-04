Giovedì 10 aprile nella Basilica Pontificia “Santa Maria in Portico” a Roma si terrà la V edizione degli Stati Generali della Sostenibilità, evento inserito nell’ambito di “Governare la Complessità – Appunti di sostenibilità dalla trincea del lavoro e dell’impresa”, organizzato dalla Fondazione E-Novation con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In un anno simbolico come quello del Giubileo la giornata di studio si propone come uno dei principali momenti di confronto e formazione sui temi della sostenibilità, coinvolgendo esperti, istituzioni, imprese e cittadini in un dialogo aperto sulle sfide del presente e del futuro.

L’apertura sarà affidata a Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation, che coordinerà i numerosi interventi nella storica Sala Baldini, sul tema “Passato e Futuro per curare il Pianeta”.

Durante l’evento sarà ricordata la figura di Fulco Pratesi, fondatore e Presidente del WWF Italia, simbolo della coscienza ambientale nel nostro Paese. Tra gli ospiti anche il senatore Guido Castelli, Commissario di Governo alla Ricostruzione post-terremoti del Centro Italia, che presenterà il libro “Mediae Terrae”, riflessione sul percorso di rinascita dei territori colpiti da fragilità strutturali.

La Fondazione Monte Pruno sarà presente con il suo Presidente Michele Albanese, mentre il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico interverrà alla tavola rotonda dal titolo “Banche e Territorio: le nuove dimensioni del futuro”, insieme al dottore Massimo Lucidi, amministratore delegato di Banca Popolare del Lazio, e all’amministratore delegato di Banca Blu.

Un confronto sul ruolo strategico degli istituti bancari nello sviluppo sostenibile delle comunità locali.