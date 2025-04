Ladri in azione a Caggiano nella tarda serata di ieri. Due persone con il volto coperto hanno tentato un furto in un’abitazione di via Enrico Quaranta.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione allertati dalla proprietaria. Sul posto sono giunti anche il sindaco Modesto Lamattina e i volontari della Protezione Civile.

I ladri sono riusciti a darsi alla fuga nelle campagne circostanti ma grazie al sistema di videosorveglianza è stato possibile filmare l’accaduto.

“Ringraziamo ancora una volta l’Arma dei Carabinieri per il grande e continuo lavoro svolto con abnegazione a tutela della sicurezza dei cittadini” fanno sapere dall’Amministrazione comunale.