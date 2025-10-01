Sala Consilina: perde il controllo di un fuoristrada e si ribalta
Incidente stradale questo pomeriggio a Sala Consilina in via Barca.
Un uomo del posto alla guida di un fuoristrada, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato lungo la S.P.330.
Sul posto per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia Municipale.
Il fuoristrada è stato recuperato dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice mentre il ripristino della strada è toccato alla Ditta Arechi Multiservice ESA Paciello di Sassano