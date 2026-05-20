La Divisione Calcio a 5 senza attendere la decisione del Collegio di garanzia del CONI sul ricorso dell’Ecocity Genzano oggi ha provveduto a stilare il calendario dei playoff per l’assegnazione dello scudetto relativo alla stagione 2025/2026.

L’attesa possiamo dire che è terminata anche per i tanti tifosi dello Sporting Sala Consilina che sono ansiosi di vedere all’opera per la prima volta i draghi gialloverdi impegnati in questo mini torneo nel quale si assegna il tricolore del Futsal. Da tempo si conosce l’avversaria per la squadra del tecnico Felipe Conde e cara ai cugini Antonio e Giuseppe Detta: i gialloverdi giunti al sesto posto se la vedranno con il Napoli che ha chiuso la fase regolare al terzo posto.

Si parte con i Quarti di Finale e le date stabilite dalla Divisione sono mercoledì 10 giugno con gara 1 sul campo della peggio piazzata, gara 2 sul campo della meglio classificata in programma sabato 13 giugno come pure l’eventuale gara 3 in tabellone il giorno successivo domenica 14. Ma quasi certamente per quanto concerne il derby campano tra lo Sporting Sala Consilina e i partenopei del Napoli si anticipa a martedì 9 giugno al Pala San Rufo e anche il match di ritorno a Napoli si sposta a venerdì 12 giugno per eventualmente giocare la terza partita domenica 14 sempre in terra napoletana.

La semifinale si giocherà con questo calendario: gara 1 il 17 giugno, gara 2 il 20 giugno ed eventuale gara 3 il 21 giugno. Tempi ristretti anche per la finale che assegna il titolo: si parte venerdì 26 giugno poi si replica domenica 28 e l’eventuale gara di spareggio si gioca martedì 30 giugno, l’ultimo giorno utile prima della chiusura della stagione ufficiale.

Intanto sul fronte mercato lo Sporting Sala Consilina, dopo le conferme di Igor Dos Santos, di Simone Foti e di Italo Rossetti, ha annunciato la conferma del neo azzurro Roberto Carlos Delmestre.