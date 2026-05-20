Si conclude con successo l’esperienza di Diano Casearia, azienda di Sassano specializzata nella produzione e lavorazione di latticini, a PLMA Amsterdam, un appuntamento di grande valore per incontrare operatori del settore, rafforzare relazioni e aprirsi a nuove prospettive internazionali.

PLMA è il trade show organizzato annualmente dalla “Private Label Manufacturers Association”, l’associazione internazionale di prodotti di beni di consumo con marchio commerciale, e che dal 1985 rappresenta un appuntamento imprescindibile per i buyer della grande distribuzione.

Oltre 30mila operatori da 125 Paesi per scoprire le ultime novità dei 3300 espositori. L’Italia si è confermata tra i principali Paesi rappresentati, con oltre 430 espositori tra cui l’azienda guidata dalla famiglia Scaramuzzo.

“Sono stati giorni intensi e stimolanti, che ci hanno permesso di presentare la nostra identità, condividere il nostro know-how e valorizzare la qualità delle nostre proposte in un contesto dinamico e altamente qualificato. Ringraziamo tutti coloro che sono passati a trovarci, i partner, i clienti e i professionisti con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci durante la fiera” fanno sapere da Diano Casearia a conclusione dell’esperienza ad Amsterdam.

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