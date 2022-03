Sporting Sala Consilina vince 4-2 con il Nordovest. Detta: “Vittoria sofferta ma meritata”

Lo Sporting Sala Consilina dà seguito al bel successo ottenuto sul campo dell’Italpol e sul parquet amico del Pala Cappuccini vince contro l’ostico Nordovest.

Contro la compagine romana lo Sporting riesce a bissare la vittoria e ottiene tre punti pesanti per lasciarsi alle spalle la zona minata dei playout.

Il tecnico dei gialloverdi salesi, Domenico Rosciano, sceglie la stessa formazione del turno precedente e tra i pali manda Bartilotti, protagonista non solo con dei preziosi interventi, ma anche come goleador. E’ lui infatti a segnare la quarta rete per i salesi in un momento critico del match.

Ma andiamo con ordine: la gara rimane sul filo dell’equilibrio per buona parte della prima frazione, ovvero fino al 15° minuto, quando Egea sblocca il risultato e porta in avanti i suoi. A poco più di un minuto dalla conclusione del tempo i capitolini riescono a trovare la rete del pari con Gualda e le squadre rientrano con il punteggio di 1-1 negli spogliatoi.

La ripresa parte sempre con lo stesso tema e ci vogliono quasi 10 minuti per vedere la seconda marcatura dello Sporting Sala Consilina: a firmarla è il bomber Brunelli che con questo sigillo si porta in doppia cifra con 10 reti stagionali. Dopo tre minuti Abdala, con prestazione da incorniciare, sigla il 3-1. A questo punto il tecnico del Nordovest Alessandro Vettori gioca la carta del quinto di movimento, una scelta che non paga perché l’estremo salese Bartilotti, dopo aver recuperato palla, con freddezza e precisione centra la porta vuota e porta lo Sporting sul 4-1.

Il Nordovest non muta schema e riesce a trovare la seconda rete con goal del bravo under Tortorella, che, però, non fa cambiare il corso della storia di questo match che al triplice fischio vede i salesi brindare al successo. Una vittoria che fa salire a quota 24 il team valdianese con 3 punti di vantaggio sulla Roma 5, prossima avversaria di Zancanaro e soci.

Soddisfatto il patron Giuseppe Detta: “ Vittoria sofferta ma meritata. Ora bisogna continuare su questo trend e uscire definitivamente dalla fase critica che finora ci ha attanagliato. – commenta – Dobbiamo subito proiettarci alla sfida con la Roma 5 e provare ad ottenere l’intero bottino. Sono fiducioso perché ho visto tanta determinazione nei ragazzi”.

Per la cronaca, la Roma 5, che in classifica conta 21 punti, ha perso 3-0 con il Cus Molise.