Indetto il primo Concorso nazionale di poesia del Comune di Paterno. Come partecipare

L’Amministrazione comunale di Paterno, nell’ambito della programmazione relativa alle Politiche per la cultura, ha indetto e bandito la prima edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno. Per il sindaco Tania Gioia questa iniziativa “vuole rappresentare non un evento sporadico o una manifestazione occasionale ma uno dei tanti strumenti di avvicinamento al mondo della scrittura e della lettura, un momento di espressione autentica e libera che sappia far esplodere la ricchezza interiore di ogni partecipante“.

Viva la soddisfazione del consigliere con delega alla Cultura, Nuario Fortunato, secondo cui “è un orgoglio che l’Amministrazione comunale, per la prima volta, abbia organizzato una kermesse letteraria di tiratura nazionale a Paterno. La parola, la scrittura, la poesia sono lo strumento più delicato e al tempo spesso potente per guardarci dentro, per guardare indietro e per immaginare un poi“.

Il concorso si articolerà su due sezioni, una riservata alla poesia inedita in lingua italiana a tema libero (ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre componimenti) e una dedicata alla poesia inedita in lingua italiana sul tema “Acqua, sorgente di vita” (ogni autore potrà candidare un massimo di tre liriche). Per ogni sezione sono previste tre categorie: adulti, alunni delle scuole secondarie di primo grado e alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

La partecipazione a una sezione non esclude né preclude la partecipazione all’altra, a condizione che per ogni sezione si compili la scheda di partecipazione/adesione che costituisce parte integrante del bando. I componimenti poetici, unitamente alla scheda di adesione e alla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, dovranno essere inviati via mail, tassativamente entro e non oltre il 31 maggio, agli indirizzi comune.paterno@cert.rupabasilicata.it e comunepaterno@rete.basilicata.it.

Una giuria, la cui composizione verrà comunicata dopo la scadenza dei termini di presentazione dei componimenti, procederà alla valutazione delle liriche e alla conseguente redazione di una graduatoria per effetto della quale si procederà all’individuazione e all’assegnazione dei premi. Al primo classificato di ogni categoria (sei in tutto) verrà riconosciuto un premio in denaro di 300 euro.

I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che, presumibilmente, avrà luogo nel mese di luglio. Condizione necessaria per il riconoscimento e la liquidazione del premio sarà la partecipazione alla cerimonia conclusiva. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando integrale sul sito istituzionale del Comune di Paterno nella sezione Amministrazione trasparente (sottosezione Bandi di concorso), dove è possibile reperire anche i modelli per le domande di partecipazione nonché tutte le notizie e gli aggiornamenti utili. Informazioni e delucidazioni possono essere richieste anche telefonicamente, contattando la Responsabile dell’Area Amministrativa, Mariella Masino, al numero 0975/3403208, dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o alternativamente tramite posta elettronica scrivendo a mariella.masino@comune.paterno.pz.it.