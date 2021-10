Sporting Sala Consilina sconfitto a Benevento 2-1. Detta: “Prestazione inguardabile”

Per lo Sporting Sala Consilina l’approccio alla serie A2 è stato decisamente da incubo. Dopo il ko casalingo anche la seconda uscita per i gialloverdi sul campo del Benevento è stata grama. Zancarano e soci, nell’unico derby di questa stagione con i giallorossi sanniti hanno subìto un’altra sconfitta, questa volta ancora più amara per come è maturata. Una prestazione decisamente sottotono giocata a ritmi blandi che hanno finito per favorire inevitabilmente i padroni di casa, i quali naturalmente hanno sfruttato questa situazione per loro inattesa e hanno colpito alla prima vera occasione dopo 12 minuti con Stigliano.

La reazione dello Sporting Sala Consilina è stata molle e la prima frazione si è chiusa con i sanniti avanti di una rete. Nella ripresa gli uomini di Cafù hanno provato solo di poco ad alzare il ritmo ma il Benevento con Botta, autentico baluardo della retroguardia, ha chiuso tutti gli spazi e si è dovuto attendere quasi il 15’ per acciuffare il pareggio con Moraes imbeccato da Brunelli. Ma dopo un paio di minuti, giocati sempre con il portiere di movimento, la squadra dell’ex trainer dei salesi Cundari, approfittando della porta vacante con il solito Stigliano, ha piazzato la rete del sorpasso risultata poi decisiva per la vittoria dei sanniti che dopo due giornate sono a punteggio pieno mentre lo Sporting resta ancora fermo al palo a quota zero.

“Una prestazione inguardabile – commenta Giuseppe Detta amareggiato a fine match – non riesco a trovare altri termini per giudicare la gara contro il Benevento”.

Dopo questo secondo stop appare necessario che il tecnico Cafù riveda qualcosa, in pochi avrebbero immaginato un inizio così in salita dopo una campagna acquisti sontuosa e una preparazione partita lo scorso 25 agosto. La gara di sabato con il Cus Molise già appare un crocevia importante che i gialloverdi non dovranno sbagliare per evitare l’apertura di una vera e propria crisi. Intanto alla vigilia del match con il Benevento anche un altro calcettista ha lasciato la squadra gialloverde: si tratta dello svizzero Buckson che si è accasato con i sardi del Città di Sestu (Cagliari) in A2.