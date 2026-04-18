Lo Sporting Sala Consilina ritrova la vittoria e lo fa nel derby regionale con la Sandro Abate Avellino al termine di una gara che ha visto i Draghi cercare occasioni a iosa ma che solo nel finale, dopo aver tenuto la sfida a lungo sul filo dell’equilibrio, sono riusciti a condurre in porto in modo vincente.

Con i tre punti conquistati il team caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta consolida la sua posizione in zona playoff.

Per questo derby Conde deve rinunciare a Mello, infortunato, e a Igor a mezzo servizio che utilizza solo nel finale e realizza la quarta rete che mette il punto esclamativo alla sfida. Ma andiamo con ordine: nel quintetto iniziale spazio a Lo Conte tra i pali, mentre come uomini di movimento figurano Foti e Rossetti, questi ultimi due come il capitano Igor freschi di rinnovo. A completare il quintetto iniziale Fatiguso e Arillo.

Ed è proprio il pivot partenopeo a interrompere con una azione personale dopo 14 minuti l’equilibrio di un confronto che aveva visto i padroni di casa creare diverse opportunità ma senza finalizzare. E Arillo, sulle ali dell’entusiasmo, con una bella combinazione sfiora il raddoppio ma il palo gli nega la doppietta e il tempo si chiude con il minimo vantaggio per i gialloverdi.

Nella ripresa la formazione di Felipe Conde prova ad allungare, ma ancora l’incrocio nega la gioia del gol a Diaz e anche in questa frazione le occasioni non mancano per il team salese e nel migliore momento dei padroni di casa la Sandro Abate, poco dopo metà tempo, con una giocata di fino di Galletto consente agli irpini di ristabilire la parità 1-1.

Trascorre solo un minuto e mezzo e Rossetti, imbeccato in modo preciso dal neo nazionale azzurro Carlos Delmestre, piazza la zampata che riporta lo Sporting Sala Consilina sul 2-1. E ancora Delmestre, in veste di assist-man, serve Vidal per il tris dei draghi. A questo punto con poco più di tre minuti da giocare il tecnico irpino Basile gioca la carta del portiere di movimento inserendo Dimas. La scelta non paga perché Igor, chiamato in causa per fronteggiare a questa situazione, intercetta la sfera e dalla sua metà campo con la porta sguarnita firma il poker e mette in ghiaccio la contesa. Serve solo per le statistiche la seconda rete di Galletto giunta a un minuto dal suono della sirena. Il match si chiude 4-2.

Con questi tre punti lo Sporting Sala Consilina sale a 41, posizionandosi al sesto posto a meno 3 dalla Roma e solo a un punto in più dalla quarta piazza in mano al Napoli che vanta 45 punti. Soddisfatto il presidente Giuseppe Detta: “Vittoria meritata per la mole di gioco espressa, anche se avremmo potuto chiuderla prima per le tante occasioni svanite per un soffio. L’importante era portare a casa i tre punti e mettere un altro tassello per i playoff”.

Ora testa al prossimo impegno: lo Sporting Sala Consilina, come del resto tutta la serie A, tornerà in scena martedì 21 aprile sul campo del Cosenza che va a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta.