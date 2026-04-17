“Dottore, uso creme buone… ma la pelle è spenta”. Questa frase mi fa sempre pensare a quello che succede dentro. La pelle è uno specchio dell’intestino.

Quando l’intestino è in difficoltà:

assorbi meno nutrienti

aumenta l’infiammazione di basso grado, la pelle perde luminosità.

Una cliente mi disse: “Ho cambiato tutto… ma non cambia niente.” Abbiamo lavorato sull’intestino, non sulla crema. Dopo qualche settimana pelle più luminosa, meno impurità.

Cosa ho fatto in pratica:

probiotici specifici per riequilibrare il microbiota

glutammina per sostenere la mucosa intestinale

Omega 3 per modulare l’infiammazione

fitoterapia depurativa (bardana, tarassaco).

Non esiste pelle sana senza intestino sano. Se la tua pelle è cambiata e non capisci perché, non fermarti alla superficie.

Passa in farmacia: guardiamo insieme cosa succede dentro.