Farmacia 3.0: pelle spenta e intestino in difficoltà – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Dottore, uso creme buone… ma la pelle è spenta”. Questa frase mi fa sempre pensare a quello che succede dentro. La pelle è uno specchio dell’intestino.
Quando l’intestino è in difficoltà:
- assorbi meno nutrienti
- aumenta l’infiammazione di basso grado, la pelle perde luminosità.
Una cliente mi disse: “Ho cambiato tutto… ma non cambia niente.” Abbiamo lavorato sull’intestino, non sulla crema. Dopo qualche settimana pelle più luminosa, meno impurità.
Cosa ho fatto in pratica:
- probiotici specifici per riequilibrare il microbiota
- glutammina per sostenere la mucosa intestinale
- Omega 3 per modulare l’infiammazione
- fitoterapia depurativa (bardana, tarassaco).
Non esiste pelle sana senza intestino sano. Se la tua pelle è cambiata e non capisci perché, non fermarti alla superficie.
Passa in farmacia: guardiamo insieme cosa succede dentro.