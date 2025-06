Lucas Diaz continuerà a vestire la maglia dello Sporting Sala Consilina anche nella stagione 2025/26. Laterale argentino, classe 1997, mancino naturale con grande tecnica e dinamismo, Diaz si è dimostrato fin da subito un elemento prezioso, capace di interpretare più ruoli con efficacia e intelligenza.

In fase offensiva crea superiorità, in fase difensiva è affidabile e presente. La sua versatilità lo rende un giocatore moderno, perfettamente in linea con l’identità di gioco dello Sporting. Con margini di crescita ancora importanti, rappresenta un investimento sul presente e sul futuro del club.

“Sono grato alla società per la fiducia. Indossare questi colori è una responsabilità che mi onora. So di poter dare ancora tanto e lavorerò ogni giorno per migliorarmi e aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati” commenta Diaz.

Con orgoglio la società annuncia anche il rinnovo biennale di Attilio Arillo, gialloverde fino al 2027. Una conferma fondamentale per la squadra che si assicura così uno dei suoi uomini chiave: 22 gol dalla sua firma a oggi, prestazioni mai banali e una costante dimostrazione di attaccamento alla maglia.

Attilio non è solo un realizzatore, è un atleta naturale. Uno che non molla mai, nemmeno in allenamento. Personalità, intensità e fame di vittoria lo rendono uno dei punti fermi del progetto Sporting. A renderlo ancora più prezioso la sua capacità di guidare il gruppo con energia e presenza costante, incarnando alla perfezione lo spirito competitivo del club.

“Dal primo giorno ho sentito che questo ambiente era speciale. Sono felice di continuare qui, dove mi sento a casa – le parole di Arillo – Darò tutto me stesso per lo Sporting, come ho sempre fatto, per raggiungere insieme traguardi ancora più grandi.”

“Il nostro cammino continua insieme, verso nuove sfide e nuovi successi. Con Attilio. Con i nostri valori. Con lo Sporting” il commento dei cugini Antonio e Giuseppe Detta.