Perde il controllo dell’auto e va a sbattere. E’ successo questa mattina a Salerno in zona Sant’Eustachio.

Una 80enne alla guida della sua Fiat Panda, probabilmente in seguito ad un malore, si è schiantata contro un albero e una ringhiera.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto la malcapitata per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Non desterebbero preoccupazioni le sue condizioni, ma è stata comunque trasportata in ospedale per le cure mediche necessarie.

Intervenute le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi e garantire tranquillità durante le operazioni di soccorso.