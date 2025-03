Lo Sporting Sala Consilina comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico Francesco Cipolla, sollevandolo dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La scelta della società arriva al termine di un periodo complesso, caratterizzato da risultati al di sotto delle aspettative. L’avventura di mister Cipolla sulla panchina gialloverde era iniziata come una sfida stimolante, in un contesto di profondo rinnovamento che ha coinvolto oltre tre quarti del roster. Nonostante le buone prestazioni espresse contro avversari di alto livello, il mancato accesso alla Coppa Italia e le recenti sconfitte hanno compromesso in modo significativo la corsa ai playoff. Alcuni passi falsi in gara hanno inciso ulteriormente sul percorso stagionale, culminando con la prestazione negativa nell’ultimo Sky Match contro l’Active Network, che ha portato la famiglia Detta a prendere questa decisione.

La società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra in questa delicata fase della stagione. Sono al vaglio diverse candidature, tra cui profili di spessore anche a livello internazionale.

La società augura a mister Cipolla le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.