Pubblicata la call per candidarsi alle Opera Paese_Lab, due residenze/laboratorio, completamente gratuite, riservate a 16 studenti (8 per ogni laboratorio) e dedicate a fotografi, artisti, designer, progettisti e ricercatori, curate da due delle realtà più interessanti operanti nel mondo della fotografia contemporanea: Fabio Barile e Studio Figure (Giulia Ticozzi, docente presso lo IED di Torino e Giuseppe Fanizza presso la NABA di Roma).

Opera Paese_Lab è uno degli interventi promossi dal progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana coordinato da Alessandro Imbriaco e che prevede la realizzazione di produzioni artistiche sul territorio del Vallo di Diano basate sulla collaborazione fra autori e studenti per una campagna fotografica attraverso un’attività laboratoriale.

I due laboratori attivati sono “Lune nei pozzi”, condotto da Studio Figure di Giulia Ticozzi e Giuseppe Fanizza che si terrà dal 28 aprile al 4 maggio e “Vertical Atlas”, condotto da Fabio Barile che si terrà dal 9 maggio al 18 maggio. Entrambi si svolgeranno ad Atena Lucana.

Per poter partecipare alla call pubblica sarà necessario inviare un portfolio (formato pdf, massimo 20 pagine, massimo 5mb), un’idea di progetto intorno al tema da indagare (minimo 1500 battute), una bio (massimo 500 battute) e l’allegato B (Modello A) all’indirizzo mail prot.atena@asmepec.it con in copia info.archivioatena@gmail.com

L’unico requisito richiesto è la maggiore età e non aver compiuto ancora 36 anni all’atto di pubblicazione dell’avviso. È possibile inviare la candidatura ad un solo laboratorio. Le candidature devono essere inviate entro le ore 24.00 del 2 aprile.

La selezione avverrà sulla base dei materiali presentati (curriculum, portfolio e proposta progettuale). Le candidature saranno valutate dal delegato R.U.P., dal coordinamento artistico di Archivio Atena e dagli artisti docenti. La partecipazione è gratuita e i costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Tutte le info e il bando sono disponibili su www.archivioatena.com e sull’albo pretorio del sito del Comune di Atena Lucana.

LUNE NEI POZZI – STUDIO FIGURE per OPERA PAESE_LAB

Una singola storia di desiderio, fortuna, realizzazione e felicità, o specularmente gli ostacoli incontrati per ottenerli, legata ad un pozzo di Atena Lucana sarà raccontata attraverso la fotografia, sottolineando gli aspetti più poetici legati alla tradizione folklorica e magica. Ad una introduzione sul progetto e sulla ricerca che Studio Figure porta avanti seguirà una prima parte teorica in cui si illustreranno alcune pratiche fotografiche consolidate utilizzate da altri autori e artisti. Nella seconda parte ai partecipanti verrà chiesto di interpretare liberamente il tema dei pozzi utilizzando una pratica fra quelle discusse o applicandone una propria.

Il risultato del laboratorio è un insieme di storie che, pur avendo linguaggi e narrazioni diverse e personali, verranno uniformate in un “contenitore” comune. Contestualmente verrà prodotto un inventario, simbolico e non esaustivo, dei pozzi di Atena Lucana.

VERTICAL ATLAS – FABIO BARILE per OPERA PAESE_LAB

Il paesaggio è solitamente percepito nel suo sviluppo orizzontale davanti ai nostri occhi. Ma cosa accade se lo intendiamo come un elemento che si sviluppa lungo un asse verticale, con narrazioni che si estendono dalle profondità del sottosuolo fino ai rilievi montuosi? Il laboratorio prende come riferimento l’idea di verticalità, analizzando il concetto di stratificazione e interscambio tra i livelli del paesaggio. Dal sottosuolo della Grotta dell’Angelo, attraversando l’altopiano di Diano, fino alle montagne che circondano Atena Lucana, ogni strato viene concepito come un racconto autonomo ma interconnesso con gli altri. A ogni partecipante verrà assegnata un’altitudine specifica, intesa non solo come un’area geografica, ma come un “piano” di esplorazione e intervento creativo. I progetti, sviluppati in questo contesto, dialogheranno tra loro, creando una rete di interazioni che valorizza la complessità e la ricchezza della verticalità del territorio

Fabio Barile è un artista visivo e docente di fotografia che focalizza il suo lavoro sullo studio dei fenomeni complessi, partendo dall’osservazione dell’erosione delle coste e del paesaggio geologico e strutturando negli anni un utilizzo della fotografia come strumento filosofico di analisi della realtà. È docente presso lo IED di Roma.