Per lo Sporting Sala Consilina il sogno di entrare nella Final Eight di Coppa Italia sfuma sul filo di lana.

Ai salesi dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, arrivati alla vigilia dell’ultima di andata all’ottavo posto con 18 punti, gli stessi di Treviso e Avellino, è stata fatale la sconfitta con la corazzata Ecocity Genzano. Stessa sorte anche per il Treviso in casa per mano della Roma, mentre non ha fallito l’appuntamento con la vittoria la Sandro Abate Avellino che ha espugnato Pesaro e ha staccato il pass per prendere parte alla competizione tricolore che si svolgerà ad inizio marzo a Jesi.

La sfida del Pala San Rufo è stata interessante, giocata a ritmi alti con il Sala Consilina di Cipolla che ha provato a tenere testa ai quotati avversari ma alla fine ha dovuto cedere l’intera posta. La partenza ha visto i laziali passare dopo due minuti e mezzo, complice un errore difensivo sfruttato al meglio da Bissoni. Quasi a metà frazione, altra uscita sbagliata ha favorito Nem, il quale ha ringraziato e beffato per la seconda volta Fiuza. E sullo 0-2 si è andati al riposo.

Nella ripresa, Cipolla prova a spronare i suoi che entrano decisi a riaprire la gara e creano diverse occasioni mancando in modo clamoroso il bersaglio e, nel momento di maggiore pressione, arriva la beffa: il capitano Carducci devia in modo sfortunato un tiro innocuo di Nem che vale lo 0-3 per l’Ecocity Genzano. A questo punto il tecnico dei draghi salesi gioca il portiere di movimento inserendo Diaz per Fiuza. La scelta paga dopo un giro di lancette, Igor piazza la botta vincente. Il clima del Pala San Rufo si fa incandescente con i tifosi che sostengono Carducci e compagni ma un super Mammarella e l’imprecisione consentono alla formazione laziale di mantenere immutato il vantaggio e il suono della sirena sancisce la vittoria dell’Ecocity Genzano che aggancia in vetta la Feldi Eboli che si laurea campione d’inverno solo per la migliore differenza reti.

Il Campionato di Serie A si ferma per una giornata per dare spazio alla Nazionale. Si torna in campo il 7 febbraio e il Sala Consilina giocherà ancora in casa con la Petraca Padova, in occasione della prima giornata di ritorno.