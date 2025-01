Resta coinvolto in un incidente stradale ad Eboli e viene denunciato perchè si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest una volta giunte sul posto le Forze dell’Ordine.

E’ quanto accaduto oggi pomeriggio ad un 25enne di Sassano che, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto lungo la SS19 in località Epitaffio. L’auto è finita in un campo ribaltandosi più volte.

Sul posto i sanitari del VOPI con l’ambulanza ma il ragazzo, nonostante una ferita alla testa, ha rifiutato inizialmente le cure.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che lo hanno denunciato perchè il 25enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata.