Sporting Sala Consilina. Dalla Serie A arriva Carducci, in società entra Giuseppe Pucciariello

E’ uno Sporting Sala Consilina senza freni e ormai non passa giorno che il club del presidente Giuseppe Detta non faccia un colpo di mercato. L’ultimo in ordine di tempo è davvero di grande lignaggio: alla corte del tecnico Foletto è arrivato il forte laterale Diego Carducci, 24 anni, proveniente dal Pesaro, compagine della massima serie di calcio a 5. L’operazione non semplice da portare a compimento, come ha dichiarato il patron del club salese Detta, è stata possibile grazie ai buoni uffici di mister Cafù, il quale ha reso possibile l’arrivo del talentuoso calcettista nel Vallo di Diano. Un tassello importante nel mosaico che si sta completando e che secondo il ds Daniele Campanelli è un vero colpo per essere protagonisti di primo piano anche nel torneo di serie B.

Ma per lo Sporting Sala Consilina, oltre alla squadra che si sta allestendo per essere ai nastri di partenza della cadetteria di Futsal, arrivano buone notizie anche sul fronte societario e sempre sul profilo social del club nero-verde ecco l’annuncio di un nuovo ingresso nell’organigramma dirigenziale, Si tratta di un esponente di primo piano di questo settore. Ad affiancare il solido gruppo che ha centrato la promozione è arrivato Pucciariello, che nelle ultime cinque stagioni è stato presidente dello Sporting Valdiano, compagine protagonista della serie C2. E il neo dirigente è apparso emozionato della scelta compiuta:“Sono felice di aver intrapreso questa strada. Essere in un team di serie B è certamente gratificante, poi debbo dire che fin dalle prime battute ho potuto constatare con il resto del sodalizio la stessa visione di intenti. Spero di contribuire alla crescita del club e magari di poter festeggiare una nuova promozione”.

Ora l’attenzione dello Sporting Sala Consilina è rivolta al mercato degli under, ma non solo. Dietro l’angolo, infatti, i bene informati attendono un altro nome da urlo.

– Redazione Sportiva –