Lo Sporting Sala Consilina vince il derby con il Benevento e si assicura per un altro anno di essere ai nastri di partenza della serie A di Futsal. Anzi, grazie a questa netta affermazione (4-1) guarda alla zona nobile della classifica e in particolare all’ottavo posto ora in mano alla Sandro Abate Avellino che precede di sole due lunghezze i draghi salesi che proveranno l’assalto nelle ultime due partite.

Il derby è stato avvincente e le due formazioni si sono affrontate a viso aperto senza troppi tatticismi anche perché la squadra sannita per effetto della sua classifica è retrocessa con tre giornate di anticipo sulla conclusione della stagione.

Lo Sporting Sala Consilina la sblocca con Edelstein dopo 3’16”, poi il match offre tanti spunti da una parte e dall’altra con i due portieri che diventano protagonisti e quando non ci arrivano sono i legni a dire di no, dapprima ad Arillo e poi a Titon. Ma il pivot dei salesi Arillo, poco dopo la metà della prima frazione, trova la rete del 2-0 e con questo parziale finisce il tempo.

Nella ripresa si gioca sempre a viso aperto e Stigliano, uno degli ex di turno in campo, firma la terza rete che fa indirizzare la sfida sui binari giusti. A questo punto il tecnico della squadra sannita Scarpitti gioca la carta del portiere di movimento e la scelta viene premiata dalla rete di Colletta che accorcia le distanze e dà qualche speranza ai giallorossi che provano a continuare su questa linea lasciando inevitabilmente la porta sguarnita e a 10 secondi dal suono della sirena i draghi di Conde trovano anche la rete del 4-1: la firma ancora Arillo, per lui una doppietta.

Ora testa alla prossima giornata che vedrà i ragazzi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta giocare ancora in casa contro il Pomezia. Appuntamento domenica 11 maggio alle ore 20.45 per portare l’assalto ai playoff.