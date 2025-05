Fiamme ieri a Centola dove, per cause da accertare, è andato completamente a fuoco un capannone di materiale edile in località Pietre Rosse.

Lo spaventoso rogo ha avvolto in poco tempo quasi tutta la struttura, facendo alzare una colonna di fumo nero e intenso visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino per le prime operazioni di spegnimento.

In loro supporto anche le autobotti con i caschi rossi dei Distaccamenti di Vallo della Lucania e di Eboli. Un intenso dispiegamento di forze per tentare di domare il fuoco.

Intervenuti anche i volontari della Protezione Civile di Centola, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.