Sport. Gli atleti Aich e Hanane e la Carmax Camaldolese conquistano la Corsalonga a San Giovanni a Piro

E’ l’atleta magrebino Youssef Aich il vincitore della Corsalonga che si è disputata a San Giovanni a Piro, arrivato al traguardo fermando il cronometro sui 30’38”. Alle sue spalle Gilio Iannone della Carmax Camaldolese, terzo il suo compagno di squadra Giorgio Mario Nigro, arrivato a 48” dal vincitore.

L’atleta 32enne di Capaccio mantiene salda la vetta della classifica del circuito Fidal “Cilento di Corsa”, di cui la gara di San Giovanni a Piro era la 4^ tappa, con 797 punti davanti ad Antonio Maria Meluzio (793) e Carmine Santoriello (791).

Una cavalcata solitaria anche per quanto riguarda la competizione al femminile. Rispetta i favori del pronostico Janet Hanane. La mezzofondista della Podistica “Il Laghetto” trionfa in 37’40” lasciando a quasi 4’ Maria Grazia Biscardi (asd Atletica Agropoli – 41’36”). In terza posizione arriva Maria Luisa Langella (Cilento Run) che chiude in 42’37”. Rosmary Antico (Atl. Sporting Calore) conserva il primato nella generale del circuito con 611 punti, davanti a Paola De Domenica (Isaura Valle dell’Irno – 576) e Catherina Giorgia Goursand Parente (Podistica Pollese – 528 punti). Decima Angela Vespoli della Carmax Camaldolese.

Tra i team primeggia la Carmax Camaldolese, che sopravanza Isaura Valle dell’Irno e Podistica Pollese. Nella generale a squadre la Carmax resta in vetta con 380 punti, seguita da Cilento Run (360) ed Isaura Valle dell’Irno (330).

Alessio Sorrentino (Cilento Run) conquista per la settima volta il trofeo “Nicola Paradiso”, mentre Anna Grieco, sempre della compagine azzurra, si aggiudica il premio “Sorriso Monica Magliano”.

La Corsalonga da quest’anno aderisce alla “Vacanza del sorriso“, manifestazione solidale che ha l’obiettivo di ospitare nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 200 bambini e ragazzi affetti da patologie oncoematologiche con le rispettive famiglie, provenienti da tutta Italia, per soggiorni settimanali gratuiti all’insegna del relax. Grande successo per la raccolta di beneficenza in via Teodoro Gaza.

La prossima tappa del circuito “Cilento di Corsa” è fissata per sabato 8 giugno a Villammare di Vibonati con l’8^ Corrivillammare.

– Chiara Di Miele –