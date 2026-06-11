La Regione Campania ha stanziato 31 milioni di euro per l’erogazione dei voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva per il 2026/2027.

Li ha stanziati la Giunta Regionale della Campania attraverso l’assessorato allo Sport per consentire ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni di accedere gratuitamente alle attività sportive.

Nei prossimi giorni, a seguito dell’approvazione della delibera, sarà predisposto e pubblicato il bando sul sito della Regione Campania e su quello dell’Arus con la definizione delle modalità operative e dei requisiti per la presentazione delle domande e l’accesso al beneficio.

Una misura che punta, come fa sapere la Regione, a garantire attività sportive indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza.

Per la Sanità, invece, è stata approvata l’integrazione al Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021 per adeguare il modello campano agli standard qualitativi e tecnologici del DM n. 77/2022 e agli investimenti del PNRR Salute. L’obiettivo è consolidare il passaggio del sistema sanitario dall’ospedale al territorio, potenziando la medicina di prossimità attraverso le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, riducendo così i ricoveri evitabili e gli accessi impropri ai pronto soccorso.

Via libera al sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie relativi alle annualità 2024 e 2025. Una commissione di esperti, nominata con decreto presidenziale, verificherà il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La Giunta, preso atto dell’intesa con il Rettore dell’Università di Salerno e individuato il dottore Nicola Cantone quale Direttore Generale del “Ruggi d’Aragona”, ha assegnato al nuovo manager gli obiettivi strategici, tra cui: il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’allineamento agli standard nazionali per i tempi di permanenza nei pronto soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, il rispetto dei tempi massimi di attesa, la sicurezza delle cure e la piena trasparenza informativa verso l’amministrazione regionale.