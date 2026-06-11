Sport. Dalla Regione Campania 31 milioni di euro per l’erogazione dei voucher per l’accesso gratuito dei minori alle attività
La Regione Campania ha stanziato 31 milioni di euro per l’erogazione dei voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva per il 2026/2027.
Li ha stanziati la Giunta Regionale della Campania attraverso l’assessorato allo Sport per consentire ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni di accedere gratuitamente alle attività sportive.
Nei prossimi giorni, a seguito dell’approvazione della delibera, sarà predisposto e pubblicato il bando sul sito della Regione Campania e su quello dell’Arus con la definizione delle modalità operative e dei requisiti per la presentazione delle domande e l’accesso al beneficio.
Una misura che punta, come fa sapere la Regione, a garantire attività sportive indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza.
Per la Sanità, invece, è stata approvata l’integrazione al Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021 per adeguare il modello campano agli standard qualitativi e tecnologici del DM n. 77/2022 e agli investimenti del PNRR Salute. L’obiettivo è consolidare il passaggio del sistema sanitario dall’ospedale al territorio, potenziando la medicina di prossimità attraverso le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, riducendo così i ricoveri evitabili e gli accessi impropri ai pronto soccorso.
Via libera al sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie relativi alle annualità 2024 e 2025. Una commissione di esperti, nominata con decreto presidenziale, verificherà il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
La Giunta, preso atto dell’intesa con il Rettore dell’Università di Salerno e individuato il dottore Nicola Cantone quale Direttore Generale del “Ruggi d’Aragona”, ha assegnato al nuovo manager gli obiettivi strategici, tra cui: il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’allineamento agli standard nazionali per i tempi di permanenza nei pronto soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, il rispetto dei tempi massimi di attesa, la sicurezza delle cure e la piena trasparenza informativa verso l’amministrazione regionale.