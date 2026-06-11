Aperte le partecipazioni al XII contest fotografico in memoria di Maria Dorotea Di Sia, morta in un incidente stradale avvenuto nel 2014.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “Radici e orizzonti, la riscoperta introspettiva di sè stessi”. A giudicare le opere presentate saranno Luciano Di Sia e Lorenzo Lo Torto.

A chi si classificherà al primo posto andrà un soggiorno per due persone presso Casa Stella a San Giovanni a Piro e una targa ricordo, al secondo classificato una pizza per due persone e una targa ricordo e al terzo una targa ricordo del contest.

Le foto vanno inviate a emanuele.disia@gmail.com con un proprio recapito. La premiazione avverrà durante il XII Dorothy Dream Day il 10 luglio alle 18.00 presso il Convento di San Francesco a Santa Marina.