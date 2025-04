Spolzino Termosanitari celebra un traguardo importante: 50 anni di attività. Mezzo secolo di impegno, affidabilità e innovazione nel settore termosanitario, diventando un punto di riferimento per i clienti del Centro e del Sud Italia nel campo della distribuzione di articoli termoidraulici.

Nata come una piccola realtà, animata dalla determinazione della famiglia Spolzino anno dopo anno, grazie alla qualità dei servizi offerti e a una costante attenzione alle tecnologie emergenti, l’azienda è cresciuta, mantenendo intatti i valori della serietà e dell’affidabilità, sapendo interpretare i cambiamenti del mercato, investendo nella formazione continua e nelle tecnologie ecosostenibili.

Oggi Spolzino Termosanitari è una realtà solida, fatta di professionisti qualificati, esperti e di giovani talenti. La forza dell’azienda risiede nella capacità di unire esperienza e innovazione.

Il cinquantesimo anniversario è un’occasione per celebrare, ma anche per rinnovare l’impegno verso il futuro. Il 25 aprile sarà inaugurato il nuovo Polo Logistico a Silla di Sassano, una struttura moderna e al passo con i tempi dalla quale prenderanno il via i nuovi progetti aziendali.

Spolzino Termosanitari continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di affrontare le sfide dei prossimi anni mantenendo sempre al centro l’efficienza e i servizi al cliente.

L’amministratore Mauro Spolzino, ai microfoni di Ondanews, ha raccontato i primi 50 anni di storia aziendale, analizzando il presente con un concreto sguardo al futuro.