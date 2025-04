Si terrà sabato 26 aprile alle ore 10.30 a Lauria l’intitolazione del largo dedicato alla città brasiliana di Santos Dumont (Minas Gerais). Si tratta di uno spazio incastonato nel centro storico del rione inferiore della cittadina da cui si gode di una vista suggestiva sull’intera valle del fiume Noce.

L’evento sarà anche occasione per recuperare alla pubblica fruibilità uno degli scorci più belli del tessuto urbano, che si spera di rilanciare al fine di accogliervi diverse attività, dato che il sito si presta particolarmente a farlo. L’iniziativa è un ulteriore momento della reciprocità instaurata tra le due realtà, legate da una memoria migratoria che ha visto numerose famiglie lauriote installarsi in quella località brasiliana alla fine del XIX secolo. Un rapporto rinforzato negli ultimi anni attraverso una serie di pubblicazioni, sia in lingua italiana che portoghese, che raccontano la storia dei laurioti a Santos Dumont e attraverso una serie di incontri, per ultimo la visita realizzata in Brasile dal professore Carmine Cassino, in occasione della quale è stata inaugurata la “rua Lauria”, una strada dedicata alla cittadina lucana.

Rilevante è stato l’impatto dell’emigrazione lauriota sullo sviluppo socio-economico della città di Santos Dumont e importante l’attivismo degli emigrati nel campo del commercio e della politica: si consideri che, nel corso del ‘900, ben tre sono stati i sindaci di origine lauriota che hanno guidato la municipalità sandumonense.

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Gianni Pittella, la coordinatrice del Centro Lucani nel Mondo “Nino Calice” Mimì Coviello, la scrittrice Fernanda Pittella in rappresentanza della città di Santos Dumont, il presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Lauria Italo Grillo, il prof. Carmine Cassino, Gigi Scaglione per il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale di Basilicata e presidente della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo. Modera il giornalista Giacomo Bloisi.

A seguire, nell’adiacente Palazzo Marangoni, sede del museo cittadino, sarà inaugurato un pannello espositivo dedicato all’emigrazione lauriota a Santos Dumont.