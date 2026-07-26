Un 33enne di Altavilla Silentina è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta a Napoli nella notte tra venerdì e sabato.

Il drammatico accaduto si è verificato in via San Sebastiano, nel centro storico della città e a pochi passi dalla frequentata Piazza Bellini.

Il giovane, che lavora a Napoli come barista, era in compagnia di amici dopo il lavoro per bere qualcosa insieme quando è stato raggiunto alla spalla da un proiettile. Ignoti, infatti, hanno esploso tre colpi in aria mentre passavano in sella ad una moto.

Il 33enne, che è rimasto ferito semplicemente perchè si trovava lì al momento sbagliato, è stato soccorso dai presenti e poi trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare. Non sarebbe in pericolo di vita e ha ringraziato i clienti del bar che lo hanno prontamente aiutato.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della Squadra Volante della Polizia di Stato che si avvarrà anche delle immagini della videosorveglianza presente nella zona.