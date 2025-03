Semola di grano duro e acqua: sono questi gli ingredienti degli spaghetti alla chitarra del pastificio “I Sapori del Vallo” di Sassano.

Il nome deriva proprio dal modo in cui venivano realizzati anticamente, tramite l’utilizzo della “chitarra”, una cassa di legno con dei fili metallici. Una volta realizzata, la sfoglia veniva poggiata sulla chitarra e pressata con il mattarello cosicché venisse tagliata dai fili assumendo la tipica forma lunga e squadrata.

La forma rende gli spaghetti alla chitarra capaci di adattarsi ad ogni tipo di condimento, primo tra tutti la salsa di pomodoro. Il pastificio sassanese consiglia per questo formato un sugo di agnello. Per prepararlo occorreranno 2 chili di costolette di agnello, passata di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco, 1 spicchio d’aglio, 1 cipolla, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

In una casseruola far soffriggere aglio e cipolla con un filo d’olio. Quando saranno dorati, unire le costolette di agnello e farle rosolare. Aggiungere sale e pepe, dopodiché sfumare con il vino bianco. Quando quest’ultimo sarà evaporato vanno aggiunte la passata di pomodoro e un po’ d’acqua. Lasciar cuocere per circa un’ora. Quando sarà pronto basterà far cuocere la pasta e aggiungere la salsa di pomodoro e con la carne, che una volta cotta a puntino si staccherà dall’osso.

Unendo tradizione ed innovazione il pastificio“I Sapori del Vallo” realizza sapientemente gli spaghetti tanto amati non solo in Italia, ma anche dai tanti fruitori all’estero. L’azienda è da sempre attenta alla genuinità delle materie prime con cui realizza i prodotti, al fine di garantire una qualità di pasta che possa perdurare nel tempo.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –