L’avvocato Sandra Cupersito di Sant’Arsenio è il nuovo responsabile della Camera di Conciliazione presso l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

Con la nomina della professionista valdianese è stato ricostituito anche il nuovo Direttivo i cui componenti sono l’avvocato Carmela Amodio con il ruolo di segretaria e l’avvocato Noemi Errico con quello di tesoriere. Gli altri componenti, in qualità di consiglieri, sono gli avvocati Alfonso Giuliano e Antonella Cunto.

La Camera di Conciliazione è un’articolazione non autonoma dell’Ordine degli Avvocati finalizzata all’esercizio dell’attività degli Organismi di Conciliazione di cui al D. lgs. 28/2010 e delle ulteriori attività tese alla definizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Svolge attività di divulgazione, informazione, ricerca e formazione in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali e in materia di definizione stragiudiziale delle controversie.

La Camera ha ripreso ufficialmente le attività, con la possibilità di presentare le istanze, come da regolamento pubblicato sul sito della Camera stessa, dopo un periodo di sospensione connesso alla scomparsa del precedente responsabile, l’avvocato Rosanna Bove Ferrigno.

“Auguro buon lavoro al Direttivo e ai mediatori” fa sapere a margine della nomina l’avvocato Cupersito.