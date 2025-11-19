Nel mese di ottobre sono stati emessi dal Questore di Potenza Raffaele Gargiulo 5 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettante persone dedite alla commissione di reati.

I provvedimenti sono stati applicati a residenti a Potenza e in provincia con pregiudizi di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, furti e detenzione illegale di armi, che provocano un allarme sociale e denotano una pericolosità spiccata da parte di chi li ha commessi.

Con questi salgono a 35 gli avvisi orali emessi dall’inizio dell’anno dal Questore.

L’avviso orale è una misura di prevenzione atipica disposta nei confronti di coloro che, per tenore di vita, sono inclini alla commissione di reati, e si concretizza in un vero e proprio monito a tenere una condotta conforme alla legge, con l’invito a cercare un lavoro e cessare quella condotta delittuosa.

Il mancato rispetto dell’avviso comporta l’applicazione di misure di prevenzione più gravi ed afflittive come la sorveglianza speciale.