Questa mattina la Banca Monte Pruno ha partecipato alla presentazione del progetto “Armonie Sostenibili”, un’iniziativa nata dalla sinergia con l’Associazione Ad Alta Voce e RAF Ecologia, realtà attive che fin dalla prima edizione hanno associato educazione musicale alla sensibilizzazione ambientale nelle scuole a beneficio dei più piccoli.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare ambiente, creatività, formazione e partecipazione, attraverso un percorso innovativo rivolto agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio e all’intera comunità locale.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Comune di Sant’Arsenio dei consiglieri Annamaria Mazzariello e Maurizio Ippolito.

Tra gli interventi, anche quello del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, partner del progetto, insieme a Marianna Costa di RAF Ecologia, Lorenza Scaperrotta di EcoAmbiente Salerno e Veronica Orlando di Glue Consulenze s.r.l..

La conferenza è stata coordinata da Valentina Iannone, responsabile e ideatrice del progetto.

Nel suo intervento, il Direttore Generale Cono Federico ha dichiarato: “Sostenere progetti come Armonie Sostenibili significa investire nel futuro del nostro territorio. La sostenibilità per la Banca Monte Pruno non è solo un tema da raccontare ma un impegno quotidiano fatto di scelte concrete, energie rinnovabili, responsabilità e vicinanza alla comunità. Crediamo molto nel valore educativo di iniziative che uniscono ambiente, creatività e partecipazione, perché sono queste a generare cambiamento reale. Tali azioni, poi, quando rivolte ai piccoli studenti dell’Istituto di Sant’Arsenio diventano un vero e proprio investimento, come già stiamo facendo da diversi anni, sostenendo questa interessante iniziativa”.

Armonie Sostenibili si propone come un percorso capace di andare oltre le aule scolastiche per trasformarsi in un’esperienza collettiva: laboratori, attività pratiche, incontri formativi e momenti di sensibilizzazione coinvolgeranno studenti ma di conseguenza anche famiglie, istituzioni e associazioni, rafforzando un modello di crescita basato sulla cura dell’ambiente e sul senso di comunità.