Spaccio di droga tra Teggiano, Atena Lucana ed Eboli. 8 rinvii a giudizio per l’operazione “Coffee break”

Operazione antidroga “Coffee break“, tutti a processo. Sono, infatti, state rinviate a giudizio 8 persone per lo spaccio di droga tra la Piana del Sele e il Vallo di Diano, precisamente nei comuni di Teggiano, Atena Lucana ed Eboli.

L’udienza è fissata per il 23 giugno e compariranno davanti al giudice Nicola Morrone del Tribunale di Lagonegro il 47enne Giuseppe Morello, i marocchini Samir Harmach e Fahy Zakaria, di 33 e 35 anni, e la 46enne Ioana Heres, tutti di Teggiano; il 32enne Antonio Mileo di Atena Lucana; il 30enne Muouh Mohamed, il 44enne Hammal Said e il 39enne Sami Ouarsan, di Eboli.

Il rinvio a giudizio è stato deciso dal GUP Mariano Sorrentino. Vengono contestati diversi capi di imputazione agli imputati, dalla detenzione di droga al fine di spaccio alla resistenza a pubblico ufficiale.

L’inchiesta parte del 2017, nel mese di novembre, quando i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina arrestano Harmach, trovato in possesso di hashish. Scatta così l’indagine e vengono avviate intercettazioni ambientali e telefoniche che serviranno a ricostruire il giro dei componenti del gruppo.

Nelle comunicazioni venivano utilizzate parole in codice come “Ma un caffè ce lo vogliamo prendere?“, e poi veniva indicato il luogo dell’appuntamento, spesso un bar di Teggiano, per la consegna degli stupefacenti. Da qui il nome dell’operazione “Coffee break”.

– Paola Federico –

