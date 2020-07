Spaccio di droga in Litoranea a Battipaglia. Denunciati due pusher colti in flagrante

La Guardia di Finanza di Eboli, agli ordini del Maggiore Napolitano, ha denunciato due pusher scoperti a spacciare sulla Litoranea a Battipaglia.

In seguito all’intensificazione dei controlli da parte delle Fiamme Gialle per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti tra Campolongo di Eboli e Battipaglia, i Finanzieri hanno sequestrato circa 50 grammi di hashish e denunciato i due per detenzione e spaccio di droga.

Come si legge su “Il Mattino“, nel corso dei controlli sono stati anche intercettati due giovani acquirenti. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Salerno quali assuntori.

– Chiara Di Miele –