Sospetto caso di Coronavirus a Lentiscosa. Tampone negativo per il 20enne tornato da Codogno

Sospiro di sollievo per il 20enne di Lentiscosa, frazione di Camerota, in quarantena con la sua famiglia dal 23 febbraio come sospetto caso di Coronavirus.

Sono infatti risultati negativi i due tamponi praticati sul giovane che venerdì scorso era rientrato a casa da Codogno, uno dei paesi del Lodigiano attualmente considerati come “zona rossa” per la diffusione del contagio.

Il giovane, che non aveva mostrato alcun sintomo ricollegabile al virus, in via precauzionale era stato messo in quarantena domiciliare insieme ai suoi familiari conviventi.

La scorsa settimana era stato per poche ore a Codogno, per fare visita ad un parente ricoverato in ospedale, proprio quello dove è stato diagnosticato il primo caso di Coronavirus.

