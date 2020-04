E’ sospesa nel Comune di Santa Marina l’ordinanza che consentiva, a partire dal 25 aprile, a ristoranti e pizzerie la sola consegna a domicilio del cibo.

A deciderlo è il primo cittadino Giovanni Fortunato, in seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che dà via libera alla consegna a domicilio a partire dal 27 aprile.

“Burocrazia e pretesa di primogenitura delle ordinanze, i simboli del fallimento sociopolitico italiano – afferma Fortunato -. Attenderemo il 27 aprile per ripartire seguendo le direttive regionali. Giochetti politici che faranno perdere al mio comune ed a tutta la regione Campania 2 giorni lavorativi fondamentali per le attività“.

“Rilancio dicendo che spero che si riparta il 25 aprile in tutto il territorio – sottolinea il sindaco –, la sanificazione in 3 giorni può essere fatta tranquillamente, ma 2 giorni di guadagni per i negozianti e i ristoratori sono essenziali in questo momento storico. Milioni di euro persi, i gestori non hanno più la forza di sostenere questo! La rapidità di pensiero ed azione in questo momento è cruciale“.

– Paola Federico –

