Sorpreso dalla Polizia durante un controllo con pistola e droga. A Potenza in manette un 27enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dal Questore di Potenza Antonino Romeo, la Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato in flagranza per detenzione illegale di arma da fuoco, munizionamento e droga il 27enne V.C. che nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di un revolver P38 special con munizionamento e pronta per l’uso.

All’interno del marsupio che il giovane aveva con sé è stata scoperta anche della cocaina.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato uno sfollagente detenuto illegalmente da un altro giovane presente sul posto che è stato denunciato.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica.

– Claudia Monaco –