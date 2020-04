Sorpreso con otto dosi di cocaina nel centro di Salerno. Denunciato un 34enne

Ieri, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno svolto diversi controlli nel centro di Salerno nei confronti di persone dedite allo spaccio ed al traffico di stupefacenti.

Gli agenti hanno notato un uomo che, con atteggiamento furtivo, cercava di dileguarsi per sottrarsi al controllo.

D.M., 34enne residente a Pontecagnano e con precedenti, è stato trovato in possesso di ben otto dosi di cocaina in confezioni termosaldate, per un peso di 3,84 grammi e pronte per essere immesse sul mercato.

Dopo le formalità di rito, D.M. è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sanzionato per la violazione del DCPM relativo all’emergenza COVID-19 .

– Claudia Monaco –