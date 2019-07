Sorpreso a spacciare cocaina sull’uscio di casa mentre è ai domiciliari. Arrestato pusher di Eboli

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Luca Geminale, in Piazza Borgo hanno sorpreso e arrestato M.D.P., 27enne ebolitano pregiudicato.

Il ragazzo è stato scoperto mentre cedeva una modica quantità di cocaina ad un altro ragazzo del posto, che è stato a sua volta segnalato alla Prefettura.

Lo spaccio è avvenuto sull’uscio dell’abitazione del 27enne dove era già in regime dei domiciliari per gli stessi reati.

La perquisizione eseguita in casa ha permesso di ritrovare anche dell’hashish. La droga è stata sequestrata.

Condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, l’arrestato successivamente è stato condotto nel carcere di Salerno Fuorni in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Salerno.

– Chiara Di Miele –