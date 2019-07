Alla guida dopo aver bevuto investe un uomo in bicicletta a Capaccio Paestum. Arrestata

Una tragedia quella che si è verificata ieri sera a Capaccio Paestum, lungo via Gromola Varolato. Una donna di origini russe alla guida della sua auto ha investito un uomo di nazionalità rumena che in quel momento era in sella ad una bicicletta.

La donna, dopo l’impatto, si è fermata e ha allertato i soccorsi ma l’uomo è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto.

Per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Francesco Manna.

Dopo essere stata sottoposta ai test di routine la donna è risultata avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge e per questo motivo è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale e sottoposta ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –